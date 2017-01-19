Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Zorlu, Türk yöneticilerde krizleri yönetebilme kapasitesine sahip bir çalışma kültürünün oluştuğunu belirterek, "Ancak bu durum, uzun dönemli katma değer yaratmamızın ya da oyun kurucu hamleler yapmamızın önüne engel teşkil edebiliyor." dedi.



Zorlu, TKYD tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, yeni nesil yönetim kurullarının çok daha stratejik çok daha sesli bir yapıda olması gerektiğini kaydetti.



Yönetim kurulu çeşitliliğinin karar kalitesini olumlu etkileyen bir faktör olduğunu belirten Zorlu, bu çeşitliliğin sadece cinsiyetle sınırlı olmaması gerektiğini, yaş, sektör tecrübesi, coğrafi tecrübe, milliyet ve fonksiyonel iş tecrübelerini de içermesi gerektiğini dile getirdi.



Zorlu, "Türk Tipi Yönetim" araştırmasına başladıklarını, bu araştırmayla "Bize özgü bir yönetim anlayışı var mıdır? Varsa güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?" bunu anlamaya çalıştıkları bilgisini verdi.



Çalışmayı 2017 yılında tamamlayarak, kamuoyu ile paylaşmayı planladıklarına işaret eden Zorlu, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugüne kadar yapılan görüşmelerde tespit ettiğimiz en önemli özelliklerden biri adaptasyon. Yani olumlu ve olumsuz gelişmelere çabuk uyum sağlayabilme yeteneğimiz. Bu nedenle Türk yöneticilerde krizleri yönetebilme kapasitesine sahip bir çalışma kültürü oluşmuş. Ancak bu durum, uzun dönemli katma değer yaratmamızın ya da oyun kurucu hamleler yapmamızın önüne engel teşkil edebiliyor. Dolayısıyla Türk işletmelerinin hızlı adaptasyon yeteneğini kaybetmeden uzun vadeli stratejileri hayata geçirebilecek, kurumsal kapasiteyi geliştirmeleri gerekiyor."



- Kurumsal Yönetim Ödülleri yedinci kez sahiplerini buldu



Hurşit Zorlu, dernek ve vakıf statüsündeki kuruluşların yönetim yapılarının iyileştirilmesi, kurumsal yönetim anlayışının sadece özel sektör ve kamu iktisadi teşebbüslerinde değil, sivil toplum kuruluşlarında (STK) da yerleşmesi ve benimsenmesi arzusunda olduklarını söyledi.



Bu hedef ile geçen yıl başladıkları "Sivil Toplum Kuruluşları için Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" projelerinin iyi bir seviyeye ulaştığını aktaran Zorlu, "Tüm STK'ların daha iyi bir yönetim yapılarına sahip olmaları yönünde yürüttüğümüz bu çalışmayı çok değerli buluyoruz. Yürüttüğümüz bu çalışmaya, inanarak katılan tüm kurumlara teşekkür ediyor, diğer sivil toplum kuruluşları için bir motivasyon kaynağı olmasını dileyerek katılımlarını bekliyoruz." diye konuştu.



Zirvede ayrıca Borsa İstanbul (BİST) Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan şirketlerin yıl içerisinde aldıkları "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notları" temel alınarak verilen Kurumsal Yönetim Ödülleri de yedinci kez sahiplerini buldu.



Buna göre törende "En Yüksek Kurumsal Yönetim Değerlendirme Notuna Sahip" 3 şirket Aksa, Anadolu Efes ve TAV olarak seçilirken, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip Halka Açık Olmayan Şirket" ödülü finans kategorisinde Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ'ye, aile şirketi kategorisinde ise Sütaş'a gitti.



Törende, Doğuş Otomotiv "Yönetim Kurulu Kategorisinde En Yüksek Derecelendirme Notuna Sahip Şirket", Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ise "Kurumsal Yönetim Endeksinde Son 1 Yılda Notunu En Çok Arttıran Şirket" ödülüne layık görüldü.



Darüşşafaka, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü de, "En Yüksek Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notuna Sahip İlk 3 STK" seçildi.