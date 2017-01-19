Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, piyasalardan kaçan yatırımcıyı tekrar borsa ile barıştırmayı hedeflediklerini belirterek, her ne kadar niyet doğru olsa da 2011 yılında başlayan halka arz seferberliğinin olumludan ziyade negatif sonuçlar doğurduğunu söyledi.



Karadağ, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından düzenlenen 10. Kurumsal Yönetim Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'de birçok şirketin kurumsallaşma problemleri yaşadığı için çok kısa bir ömre sahip olduğunu kaydetti.



3. nesle geçen aile şirketlerinin oranının yüzde 7'ler seviyesinde olduğu bilgisini veren Karadağ, Borsa İstanbul olarak sermaye piyasalarına katılımın, şirketler için kurumsallaşmaya ve kurumsal yönetim ilkelerini benimsemeye giden en kestirme yol olduğuna inandıklarını dile getirdi.



Karadağ, piyasalardan kaçan yatırımcıyı tekrar borsa ile barıştırmayı hedeflediklerinin altını çizerek, her ne kadar niyet doğru olsa da 2011 yılında başlayan halka arz seferberliğinin olumludan ziyade negatif sonuçlar doğurduğunu ifade etti.



Analiz ettiklerinde işlem hacmi 20 milyonun altında 100'e yakın şirket olduğu bilgisini veren Karadağ, kurumsal yönetimde başarıyı yakalamak için olmazsa olmazın ölçeği göz ardı etmemek olduğunu düşündüğünün altını çizdi.



Karadağ, bu sebeple küçük ölçekli şirketler yerine kurumsal, özellikle İSO 500 içerisinde yer alan büyük ölçekli şirketleri borsaya getirmek için adımlar attıklarına dikkati çekerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Kar dağıtan, kurumsal şekilde yönetilen, yatırımcı dostu şirketleri borsamızda görmek istiyoruz. Büyüme ve kurumsallaşmanın ancak iyi örneklerle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Bu kapsamda, göreve geldiğimiz günden bu yana sermaye üzerinden alınan kotta kalma oranlarını yarı yarıya düşürdük. Bunun yanında, kar eden şirketin kar tutarını ve ek olarak temettü dağıtması durumunda bu temettü tutarını da piyasa değeri matrahından düşüyoruz. Bu sayede şirketlerde yüzde 70, nominal tutar olarak da 300 bin lira seviyelerine varan indirimler mümkün olmaktadır. Yine Pay Piyasası'nda hacmin önemli bir bölümünü oluşturan şirketler için sürpriz indirimler düşünüyoruz. Buradaki hedefimiz küçük ölçek ekonomisi yakalamamış şirketler yerine, büyük ortaklı şirketlerimizi daha fazla borsamızda görmek."



- "Ölçek yakalanmadığında borsada başarı hikayeleri çıkmıyor"



Himmet Karadağ, ölçek yakalanmadığında borsada başarı hikayelerinin çıkmadığını söyledi.



Burada "KOBİ'lerimiz ve küçük şirketler, hiç sermaye piyasası imkanlarından yararlanmasın mı?" eleştirisinin gündeme geldiğini belirten Karadağ, "Tabii ki yararlansın, ama farklı ürün, farklı platformlarla..." diye konuştu.



Karadağ, temettü ödemelerinin sınırlı kalması ile ilgili olarak, bazı alanlarda regülasyon sıkıntıları olduğunu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) sermaye yeterliliği şartı nedeniyle bankaların rahat kar dağıtmaması ile bazı alanlarda şirketlerin düzenli ve devam eden yatırım ihtiyacı gibi nedenlerle halka açık şirketlerde düzenli temettü ödemesinin gerçekleşemediğini ifade etti.



Küçük yatırımcının da güvenini kazanacak şekilde, gelecek dönemde kurumsal şirketlerin küçük yatırımcılara neler sunabilecekleri ile başlanacak promosyon uygulamaları yapılabileceğini aktaran Karadağ, şirketlerin sadece kurumsal müşterilerine sunduğu çok nitelikli ürün ve uygulamaların küçük yatırımcı ile de paylaşılabileceğini ve bunun da yatırımcıların ilgisini üst seviyeye çıkarabileceğini dile getirdi.



Karadağ, bu uygulamaların küçük hediyelerden indirimlere, kart uygulamalarından büyük hediyelere veya jestlere doğru gidebileceğini söyleyerek, "Ben bu uygulamalarla gerçekten küçük yatırımcı ilgisini de borsa şirketlerimize çekebileceğimize inanıyorum." dedi.



- "Hisse geri alım programı başlattık"



Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ, yakında bilgi işlem alt yapı çalışmaları da bittikten sonra, belki VİOP geçişi ile beraber kör havuz uygulamasını sonlandıracaklarını söyledi.



Yabancı sermayeli aracı kuruluşların uygulamanın devamı yönünde yoğun talepleri olduğunu belirten Karadağ, konuyu nasıl çözdüklerine ilişkin, "BIST 30'da yer alan şirketlerimizin 25'i sürekli kapalı kalacak, BİST 30'dan 5 firma ve diğer işlem gören şirketlerimizin aracı kurum bilgisini anlık olarak yatırımcılarla ve aracı kurumlarla paylaşıyor olacağız." ifadelerini kullandı.



Karadağ, sektöre yansıyan ücretleri ciddi şekilde indirerek bu dönemde borsa olarak sunabilecekleri katkıyı maksimum şekilde sunmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Takasbank'taki Borsa İstanbul paylarını, eğer sektörden de talep gelirse artırma yönünde karar aldıklarını hatırlatan Karadağ, ayrıca aracı kurumlardaki ve diğer paydaşlardaki Borsa İstanbul hisseleri için belirledikleri fiyattan hisse geri alım programı başlattıklarını kaydetti.



Karadağ, gelecek dönemde de borsa grubu olarak daha etkin ve daha verimli hizmetler sunabilecek çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.