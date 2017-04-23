10 Kişiye Mezar Olan Midibüsün Kaza Öncesi Son Görüntüsü

Zonguldak'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı kaza öncesi, midibüse ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.



İstanbul'dan kiraladıkları midibüs ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yakınlarının cenaze töreni dönüşünde meydana gelen kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişide yaralanmıştı. 10 kişiye mezar olan midibüsün son anları bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde midibüsün ilerlemesi yer alıyor.



(Vedat Kılıç - Onur Altındağ - Sertaç Özdemir / İHA)