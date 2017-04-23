10 Kişiye Mezar Olan Midibüs Otoparka Çekildi

Zonguldak'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralanmasına neden olan midibüs, vinç yardımıyla uçuruma yuvarlandığı dereden çıkartıldı.



İstanbul'dan kiraladıkları midibüs ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yakınlarının cenazesinden dönenlerin geçirdiği kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişi de yaralanmıştı. 10 kişiye mezar olan midibüs, kaza sonrası adeta hurdaya döndü.



Kaza sonrası midibüsün hurdası vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılarak otoparka çekildi. - ZONGULDAK