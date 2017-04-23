10 Kişiye Mezar Olan Midibüs Ölüme Böyle Gitmiş

Zonguldak'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralanmasına neden olan midibüsün son anları güvenlik kameralarına yansıdı.



İstanbul'dan kiraladıkları midibüs ile Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki yakınlarının cenaze töreni dönüşünde meydana gelen kazada 10 kişi yaşamını yitirmiş, 19 kişide yaralanmıştı. 10 kişiye mezar olan midibüsün son anları bir güvenlik kamerasına yansıdı.



Kazadan dakikalar önce güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde midibüsün ilerlemesi yer alıyor. - ZONGULDAK