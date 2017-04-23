10 Kişinin Öldüğü Kazanın Ardından Etkinlikler İptal Oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 97. Yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz, Ereğli'de görev yapan öğretmenler, öğrenciler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz tarafından Atatürk anıtına çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile sona eren törende yoğun sağanak yağış hakimdi. Program çerçevesinde diğer etkinlikler Kdz. Ereğli İlçesinde 10 kişinin ölümünün ardından Ereğli Kaymakamlığı tarafından iptal edildi. - ZONGULDAK