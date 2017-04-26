10 Kişinin Öldüğü Kazada Midibüs Sürücüsü Tutuklandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde geçen cumartesi günü midibüsün şarampole uçması sonucu meydana gelen 10 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazayla ilgili midibüs sürücüsü Erdem Aktan, nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Esenköy Köyü'nde yaşlılığa bağlı hastalıktan ölen 73 yaşındaki Mustafa Uludağ'ın cenazesinden dönenleri taşıyan Erdem Aktan yönetimindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, geçen Cumartesi günü Süleymanbeyler Köyü Serdaroğlu mevkisinde karşıdan gelen Ali Kaman'ın kullandığı 67 LU 178 plakalı kamyonetle çarpışıp şarampole uçtu. Kazada midibüste bulunan 10 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.



Kazanın ardından gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali Kaman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yaralı kurtulan ve tedavisinden sonra hastaneden taburcu edilen midibüs sürücüsü Erdem Aktan, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Erdem Aktan'ın ifadesinde aracın freninin tutmadığını, kayalıklara ve karşı şeritten gelen araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdığını, kamyonet ile çarpıştıktan sonra çalılıklara yöneldiğini ve yolun kenarında uçurum olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Aktan, nöbetçi mahkemce 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuklandı.



Öte yandan, bilirkişi heyeti tarafından da incelenen araçta fren tertibatında herhangi bir kusur bulunmadığı belirtildi.



- Zonguldak