10 Kişinin Hayatını Kaybettiği Kazayla İlgili Sürücü Tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Yalnızçam köyü çıkışında 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasında midibüs sürücüsü tutuklandı.



Yalnızçam köyü çıkışında meydana gelen kazada Erdem A. idaresindeki 34 FK 5259 plakalı midibüs, Ali K. idaresindeki 67 LU 178 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpışmış ve midibüs 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanmıştı. 10 kişinin öldüğü ve 19 kişinin yaralandığı kazada hafif ticari kamyonet sürücüsü Ali K. gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Aynı kazada yaralanan midibüs sürücüsü Erdem A., tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren sürücünün aracın frenlerinin şiştiğini, karşıdan gelen araçla çarpışmamak için sol tarafta bulunan çalılıklara aracını yatırmak istediğini, ancak arka kısmının uçurum olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Sürücü Erdem A., mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak Beycuma cezaevine gönderildi. Diğer yandan bilirkişi raporunda da aracın fren tertibatında bir sorun olmadığı yönünde bilgi verildiği öğrenildi. - ZONGULDAK