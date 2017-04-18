10 Hapisle Aranan Şüpheli Oy Kullanmak İsteyince Yakaladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli şahıs, halk oylaması için evine döndüğünde jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre; Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince "cebir, şiddet ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama" suçlarından arama kararı bulunan ve 10 yıl 4 ay cezası bulunan M.K'nın halk oylaması nedeniyle Nazilli ilçesi Akpınar Mahallesinde olduğu ihbarı alındı.



Yapılan araştırma neticesinde M.K'nın ikamet ettiği Nazilli ilçesi Akpınar Mahallesinde olduğu tespit edildi. Zanlı evinden çıktığı esnada yakalandı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ceketinin cebinde siyah poşet içerisinde 100 gram ağırlığında içime hazır kubar esrar ve 5) gram sigara jelatinine sarılı vaziyette kristal ele geçirildi.



Şüpheli M.K., adli makamlarca ifadesinin alınmasına müteakip tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine teslim edildi. - AYDIN