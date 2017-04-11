10 gündür kayıp olan gencin cesedi bulundu



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde ikamet eden ve kendisinden on gündür haber alınamayan 18 yaşındaki Şahin Toy'un cesedi bir derede bulundu.

Hayatının henüz daha baharında olan 18 yaşındaki Şahin T., bir derede ölü olarak bulundu. Bu gece saat 22.45'te meydana gelen olay ile ilgili edinilen bilgiye göre, Kapaklı'nın Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Canip Toy ve eşi Akife Toy, oğulları Şahin Toy'dan on gündür haber alamayınca 7 Nisan günü Jandarma ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp olan 18 yaşındaki Şahin Toy'un bu gece Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde bulunan Karaağaç deresinde cesedine ulaşıldı.

Genç Şahin'in cansız bedenini dere kenarında fark eden kişi ise amcası olduğu öğrenildi. Dere içinde bulunan Şahin Toy'un cansız bedeni Jandarma ekipleri ve Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı Güray Ataş'ın ön otopsisinin ardından kesin ölüm nedeninin öğrenilmesi için İstanbul Adli Tıp Kurulu'na sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay ile ilgili araştırması devam ediyor.