10. Geleneksel Çocuk Festivali

Bilecik Belediyesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen Geleneksel Çocuk Festivali devam ediyor.



Belediye Başkanı Selim Yağcı, Cumhuriyet Meydanı'ndaki oyun alanında eğlenen çocuklarla bir araya gelerek, mısır ve pamuk şeker dağıttı.





Başkan Yağcı, yaptığı açıklamada, 10 yıldır gerçekleştirdikleri festivalin 11'incisini uluslararası boyutta gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



Yağcı, "11 ülkeden çocuklarımızı ilimizde ağırlamak istiyoruz. Pelitözü Gölpark'ta çocuklar için lunapark kurduk. Çocukların olduğu her yerde çalışıyoruz ve mutlu olmaları için elimizden gayreti yapıyoruz. Geleceğe daha iyi yetişmeleri için çalışıyoruz." diye konuştu.