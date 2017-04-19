10 Dakika Ara
Deneme çekimine giren iki oyuncunun yüzlerce kişi arasından seçilmesini ve bu role hazırlanırken yaşadıkları komik ve sürprizlerle dolu olayları anlatan kahkaha dolu iki perde komedi.
Deneme çekimine giren iki oyuncunun yüzlerce kişi arasından seçilmesini ve bu role hazırlanırken yaşadıkları komik ve sürprizlerle dolu olayları anlatan kahkaha dolu iki perde komedi.
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay
Perde: 2 Perde
Yazan: Deniz Gökçe Yersel, Cantuğ Turay
Yöneten: Deniz Gökçe Yersel
Web Sitesi: http://www.rituelsanatmerkezi.com
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Tiyatro Kafe
Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8
Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00
Kategori : 10 Dakika Ara
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io