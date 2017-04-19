Deneme çekimine giren iki oyuncunun yüzlerce kişi arasından seçilmesini ve bu role hazırlanırken yaşadıkları komik ve sürprizlerle dolu olayları anlatan kahkaha dolu iki perde komedi.





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay





Perde: 2 Perde





Yazan: Deniz Gökçe Yersel, Cantuğ Turay





Yöneten: Deniz Gökçe Yersel





Web Sitesi: http://www.rituelsanatmerkezi.com



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Tiyatro Kafe



Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00



Kategori : 10 Dakika Ara



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır