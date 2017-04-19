10 Dakika Ara

Deneme çekimine giren iki oyuncunun yüzlerce kişi arasından seçilmesini ve bu role hazırlanırken yaşadıkları komik ve sürprizlerle dolu olayları anlatan kahkaha dolu iki perde komedi.

10 Dakika Ara

Deneme çekimine giren iki oyuncunun yüzlerce kişi  arasından seçilmesini ve bu role hazırlanırken  yaşadıkları  komik ve sürprizlerle  dolu olayları anlatan kahkaha dolu iki perde komedi.


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Oyuncular: Cantuğ Turay, Begüm Topçu Turay


Perde: 2 Perde


Yazan: Deniz Gökçe Yersel, Cantuğ Turay


Yöneten: Deniz Gökçe Yersel


Web Sitesi: http://www.rituelsanatmerkezi.com

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Tiyatro Kafe

Mekan Adresi : Tunalı Hilmi Cad. No: 111/8

Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 30: 00

Kategori : 10 Dakika Ara

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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