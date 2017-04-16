10. Cumhurbaşkanı Sezer Oyunu Kullandı

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oyunu Gölbaşı Şahin Sevin İlköğretim Okulu'nda kullandı.



En son 7 Haziran Genel seçiminde oy kullanan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 16 Nisan anayasa değişikliği referandum unda oy kullandı. Sezer, saat 11.00 de eşi Semra Sezer ile oylarını kullanmak üzere Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu'na geldi. Sırasını bekleyerek 1138 nolu sandıkta oyunu kullanan Sezer, basın mensuplarına "Hoşçakalın" diyerek eşi ile birlikte okuldan ayrıldı. - ANKARA