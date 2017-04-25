10 Bin Türk, Dedelerinin İzinde Yürüdü

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma törenleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla 57'nci Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi.



Çanakkale cephesinin kahramanı Mustafa Kemal'in, 25 Nisan 1915 sabahı düşman çıkarmasını haber alınca, savaşların kahraman birliği 57'nci Alayı Conkbayırı'na göndermesiyle başlayan ve tarihe, "Size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum" sözleriyle geçen o gün, 102 yıl sonra yeniden yaşandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'ne katılanlar, ilk olarak Eceabat İlçesi'ne bağlı Kocadere Köyü'nde kamp kurdu. Yürüyüş öncesinde katılımcılara, tümü şehit düşen 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası dağıtıldı. 102 yıl önce şehit düşen askerler gibi sabah namazı kılındı. Ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve çok sayıda rütbeli askerin de aralarında yer aldığı katılımcılar, saatler 06.00'yı gösterdiğinde Eceabat ilçesi Kocadere Köyü'nden yürüyüşe geçti. Atlı süvari birliklerinin de yer aldığı 1.5 saat süren 6 kilometrelik yürüyüş, Conbayırı'nda sona erdi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu'nun yaklaşık 5 bine yakın izcisiyle katıldığı yürüyüşte yavru kurtlar, sırtlarında 'Dedeciğim ben geldim' yazılı cepkenleriyle kilometreleri aşmanın gururunu yaşadı.



- Çanakkale