10 Bin Türk, Dedelerinin İzinde Yürüdü (4)

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YENİ ZELANDALI ASKERLER, ATALARINI HAKA DANSIYLA ANDIÇanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci Yılı Anma törenleri kapsamında Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtında tören düzenlendi.
YENİ ZELANDALI ASKERLER, ATALARINI HAKA DANSIYLA ANDI
Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'inci Yılı Anma törenleri kapsamında Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtında tören düzenlendi. Törene; Yeni Zelanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri, askerler, Yeni Zelandalı, Avustralyalı ve diğer ülkelerin vatandaşları katıldı. Protokol üyeleri Yen Zelanda Anıtı'na, Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Maori Kültürel Topluluğunun dans gösteri ile geldi.
Tören, Yeni Zelanda askeri birliklerinin yerini almasıyla başladı. Ardında ilahiler okundu, dua edildi. Konuşmanın ardından Yeni Zelanda Anıtı'na çelenkler sunuldu. Yeni Zelanda ve Türkiye milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Yeni Zelandalı bir grup yerlinin geleneksel kıyafetlerle oluşturduğu koro tarafından ilahiler seslendirdi. Tören sonunda Yeni Zelandalı askerler, haka dansını sahneledi. Yaklaşık 5 dakika süren 'haka dansında' ilginç figürler sergilendi. Haka dansını Yeni Zellanda Adalet Bakanı Amy Adams, Avustralya Dışişleri Bakanı Julie Bishop, ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, Çanakkale Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri ayakta izledi. Dans sırasında tribünde oturan Anzak torunları dansa eşlik etti. Haka dansının ardından tören sona erdi.
Mustafa SUİÇMEZ- Orhan AKTUĞ/ÇANAKKALE, -