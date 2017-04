10 Bin Türk, Dedelerinin İzinde Yürüdü (3)

57'NCİ ALAY SANCAĞI'NIN TÖRENLE DEVİR TESLİMİ YAPILDI



Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıldönümü anma töreni kapsamında temsili olarak 57'nci Alay Sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi.



Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde ilk olarak çelenk sunumu yapıldı. Hükümet adına Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.



Tören saygı duruşunda bulunulup, saygı atışı yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Daha sonra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Türk Silahlı Kuvvetleri adına Albay Serhat Demirbaş birer konuşma yaptı.



ÇANAKKALE'DEN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI VERDİ



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, konuşmasında şunları söyledi:



"Bugün burada 102 yıl önce milleti, vatanı, bayrağı, inançları için şehit olmuş ve bu aziz vatanı bu devleti bizlere emanet etmiş aziz şehitlerimizi anmak için toplandık. Bu aziz milletin evlatları bir asır önce burada nasıl vatan, millet, bayrak, inanç uğruna şehit oldularsa, kendilerini gelen düşmanın üzerine attılarsa, unutulmamalıdır ki, bugünde aynı şekilde bu aziz milletin her bir evladı gelecek olan her türlü tehdide karşı vatanına, milletine, bayrağına gelebilecek her türlü tehdide karşı kendisini öne atmaya hazırdır. Çanakkale ruhu, bu aziz milletin her zaman ama her zaman yaşatacağı, istiklalimizin ve istikbalimizin ortaya çıkmış olduğu en önemli dönüm noktalarından birisidir."



Albay Serhat Demirbaş da konuşmasında tamamı şehit düşen 57'in Alay'ın kahramanlık destanını anlattı.



Konuşmaların ardından, 57'nci Alay'ın temsili sancağı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğrenci Konseyi tarafından 19 Mayıs Üniversitesi Öğrenci Konseyi'ne teslim edildi. Devir teslim töreni Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nın bando konseriyle sona erdi.



