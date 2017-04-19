10 Bin Liralık Kalemi Böyle Çaldı

İstanbul Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde 10 bin liralık özel üretim kalemi çalan hırsızlık zanlısı güvenlik kameralarına yakalandı. Aynı zanlının bir başka alışveriş merkezinden 12 bin lira değerinde gözlük çaldığı ve alışveriş merkezinden çıktıktan sonra görüntülendiği ortaya çıktı. Olay Ümraniye'de bir alışveriş merkezinde bulunan ünlü bir mağazada yaşandı. Saat 20.00 sıralarında mağazanın sakin olduğu bir anda mağazaya gelen takım elbiseli bir kişi, mağazada bulunan görevliye bazı taleplerde bulundu. Mağaza görevlisi zanlının talep ettiklerini vermek için bir dolaptan ürün çıkarmaya çalışırken, zanlı da tezgahta bulunan özel üretim kalemi çalarak cebine koydu. Çalınan kalem ise görevliler tarafından zanlı ayrıldıktan sonra fark edildi.



Dünya üzerinde 988 adet üretilen ve Türkiye'de sadece 3 adet bulunduğu öğrenilen 10 bin lira değerindeki kalemin çalınması ile ilgili konuşan mağaza sahibi Faruk Çelikten, "Bu kalemden Türkiye'de sadece üç tane var. Bizim elimizde ise bir tane bulunuyordu. Hepsinin üzerinde özel seri numarası bulunuyor. Bu kalemin seri numarası 050. Yani çok özel bir seri numarası da var. Olayı savcılığa bildirdik" dedi.



Hırsızın bir an önce bulunmasını isteyen Çelikten, zanlıyı tanıyan ve görenlerin polise bildirmesini istedi.



TUZLA'DA 12 BİN LİRALIK GÖZLÜK ÇALDI



Ümraniye'deki hırsızlık olayına karışan zanlının Tuzla'da bir AVM'de 12 bin lira değerinde bir güneş gözlüğü çaldığı öğrenildi. 2 Nisan'da gözlük hırsızlığına karışan zanlı, AVM'den ayrılırken kameralara yakalandı. Fotoğraflarından aynı kişi olduğu tespit edilen zanlının yakalanması için polis çalışma başlattı.



(Mustafa Esen/İHA)