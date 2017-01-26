Yaklaşık 6 yıldır insani alanda faaliyet gösteren IMPR Humanitarian, Batman, Siirt, Mardin, Diyarbakır, Şırnak ve Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 10 bin aileye kışlık yardımı yaptı.



IMPR Humanitarian, insani alanda daha önce yapmış olduğu yardımlara bir yenisini ekleyerek bu alandaki çıtasını yükseltmeye ve ihtiyaç sahibi olan ailelerin sesi olmaya devam ediyor. IMPR Humanitarian Bölge Koordinatörü Coşkun Algan, "UNICEF ile ortak yürüttüğümüz 'Kışlık Yardımı' projemizde Batman başta olmak üzere Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak ve Şanlıurfa'da başlattığımız yardım çerçevesinde UNICEF'in seçilme kriterlerine göre seçilen ailelere, e-voucher kartlarına yüklenen nakdi para aracılığıyla temel kış ihtiyaçlarının bir kısmına destek olmaya çalıştık. Amacımız bu ve bunun gibi projelerle ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp yaralarına küçük de olsa merhem olup, insanlığa yapılan yardım zincirine halka olmaya devam etmek" dedi. - BATMAN