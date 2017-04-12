10 Bin Adet Uyuşturucu Hap ve 2 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi

Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 10 bin adet uyuşturucu nitelikle hap ve 2 kilogram bonzai ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların yakalanması amacıyla istihbari çalışma yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri bir şahsın Cemaliye Mahallesi'nde bulunan ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüphelinin ikametinde yapılan aramada yaklaşık 10 bin adet uyuşturucu nitelikle hap ve yaklaşık 2 kilogram uyuşturucu madde bonzai ile bir adet hassas terazi ele geçirildi.



Olayın şüphelileri M.S.G. ve S.B. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelere el koyan polis ekipleri şüphelileri de ifadelerine başvurmak üzere gözaltına alarak Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlaması ile adli makamlara sevk edilecekleri kaydedildi.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - TEKİRDAĞ