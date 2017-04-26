Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu (TKHK) Basın ve İletişim Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen "10. Basın ve İletişim Birimleri Bölge Toplantısı" Trabzon'da yapıldı.



TKHK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Sekreterlik Toplantı Salonu'nda 24-25 Nisan'da, Kurum Başkan Yardımcısı Mahmut Sabri Medişoğlu başkanlığında düzenlenen bölge toplantısında, bölge basın birimlerinin çalışmaları değerlendirilirken, katılımcılara eğitimde etkili ve nitelikli haber yapma ile iletişim teknikleri anlatıldı.



Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Halit Çınarka, yürütülen sağlık hizmetlerinin basın yayın organlarında yer almasının, çalışanlarda pozitif etki yarattığını belirterek, bu toplantıda ortaya çıkan sinerji ile bu pozitif etkinin katlanarak artmasını temenni etti.



Toplantının ikinci oturumunda ise Anadolu Ajansı (AA) Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, AA'nın tarihsel gelişimi ve sunduğu hizmetler hakkında bilgi verdi, iki kurum arasında yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.



Toplantıya, TKHK İletişim Daire Başkanı Ali Özhan, Hukuk Müşaviri Mustafa Özçelik, Amasya, Ankara, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği temsilcileri ile Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yetkilileri katıldı. İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü temsilcileri ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ahi Evren Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi temsilcileri de toplantıda yer aldı.