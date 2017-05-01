10 Aylık Hapis İçin 100 Araçlık Konvoyla Cezaevine Gitti

Rusya ve Türkiye'de çok sayıda suçtan yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti. Hakkında çok sayıda suçlama bulunan ve 7 Haziran 2015 genel seçimlerinde Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilmesine rağmen hakkındaki suçlamalar nedeniyle milletvekilliği iptal edilen 'Çerkez Cengiz' lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 100 araçlık konvoy eşliğinde cezaevine gitti.