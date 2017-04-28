10 Ay Önce Kaybolan Yaşlı Kadını Bulmak İçin Üzerine Beton Dökülmüş Su Kuyusu ve Foseptik Yeniden...

10 ay önce kaybolan yaşlı kadını bulmak için üzerine beton dökülmüş su kuyusu ve foseptik yeniden açıldı

2 gün süren çalışma sonunda yaşlı kadının cesedi bulunamadı



ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ay önce kaybolan 88 Yaşındaki Gülsüm Çınar'ı bulmak amacıyla yapılan kazı çalışmasından sonuç alınamadı. Gülsüm Çınar; 22 Haziran 2016 tarihinde Evrenseki Mahallesi Yukarı Seki Küveevler mevkiinde bulunan evinden kaybolmuş, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Gülsüm Çınar'ın çocuklarının yaptığı başvuru üzerine Çınar'ın bahçesinde bulunan ve yan tarafta yapılan inşaat tarafından doldurularak üzerine beton duvar örülen su kuyusu ve fosseptik çukurunda kazı yapıldı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerinin gözetiminde Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasından sonuç alınamadı. 2 gün süren çalışma sonucunda beton duvar yıkılarak kuyu ve fosseptik tamamen açılmasına rağmen yaşlı kadına ait herhangi bir emareye rastlanmadı.

Kazı çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, kazdıkları yerleri yeniden doldurduktan sonra bölgeden ayrılırken, Gülsüm Çınar'ın çocukları ve diğer yakınları annelerinin en azından cansız bedenini bulamamanın üzüntüsünü bir kez daha yaşadılar.