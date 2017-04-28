10 Ay Önce Kaybolan Yaşlı Kadın İçin Üzerine Beton Dökülmüş Su Kuyusu ve Fosseptik Çukuru Açıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ay önce kaybolan 88 yaşındaki Gülsüm Çınar için üzerine beton dökülmüş su kuyusu ve fosseptik çukuru açıldı.



Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi Yukarı Seki Küveevler mevkiinde bulunan evinden 22 Haziran 2016 tarihinde çıkan 88 yaşındaki Gülsüm Çınar'dan bir daha haber alınamadı. Çınar, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan tüm çalışmalara rağmen bulunamadı.



Gülsüm Çınar'ın çocuklarının başvurusu üzerine kadının bahçesinde bulunan ve yan tarafta yapılan inşaat nedeniyle doldurularak üzerine beton duvar örülen su kuyusu ve fosseptik çukurunda kazı yapıldı.



Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ekiplerinin gözetiminde Manavgat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne ait iş makineleri tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmasından sonuç alınamadı. 2 gün süren çalışmada beton duvar yıkılarak kuyu ve fosseptik tamamen açılmasına rağmen yaşlı kadına ait herhangi bir emareye rastlanmadı.



Kazı çalışmalarından sonuç alamayan ekipler, kazdıkları yerleri yeniden doldurduktan sonra bölgeden ayrılırken, Gülsüm Çınar'ın çocukları ve diğer yakınları annelerinden haber alamamanın üzüntüsünü bir kez daha yaşadı. - ANTALYA