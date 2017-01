GÖRÜNTÜ DÖKÜ

Avusturya Petrol Birliği (ÖMV) Yönetim Kurulu üyesi Manfred Leitner'in konuşması

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zuvkov'un konuşması

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alexander Medvedev'in konuşması

Detaylar 10. Avrupa Gaz Konferansı

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Vekili Medvedev:

"Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi durumda. Her iki ülkenin yöneticileri ciddi bir yakınlaşma içerisinde, geçtiğimiz günlerde Türk ve Rus parlamentolarında anlaşmalar imzalandı, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu anlaşmaları yapıyoruz"

Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Zuvkov:

"Tabii biz gaz ihracatını siyasetin imkan sunduğu kadar yapabiliyoruz, bu durum Gazprom için çok zor bir durum, eğer politik durum faklı bir yönde ilerliyorsa, o zaman teknik olarak bizim için de gaz ihracatı sıkıntılı bir hal alıyor"

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alexander Medvedev,Türkiye ile ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin yöneticileri ciddi bir yakınlaşma içerisinde, geçtiğimiz günlerde Türk ve Rus parlamentolarında anlaşmalar imzalandı, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu anlaşmaları yapıyoruz." dedi.



Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen 10. Avrupa Gaz Konferansı, birçok ülke ve firmanın katılımı ile gerçekleşti.



Konferansta konuşan Medvedev, Türkiye ile ilişkilerin çok iyi durumda olduğunu belirterek,"Her iki ülkenin yöneticileri ciddi bir yakınlaşma içerisinde, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Rusya parlamentolarında anlaşmalar imzalandı, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu anlaşmaları yaptık."dedi.



Medvedev, Avrupa ülkelerinin elektrik ihtiyaçlarının yüzde otuzunu doğal gazdan tedarik ettiğini, bunun da doğalgaza olan talebin artmasına neden olduğunu söyledi.



Yıllık gaz üretim kapasitelerinin 150 milyar metreküp olduğunu belirten Medvedev, Avrupalı dostlarının talepleri ne kadar olursa karşılayabileceklerini ifade etti.



Medvedev, düzenli ve kalıcı gaz desteğinin sağlanabilmesinin siyasi çözümlere bağlı olduğunu, istikrarın sağlanabilmesi için siyasilerin bu soruna şimdi bir cevap bulması gerektiğine dikkati çekti.



Siyasi tutumun önemini vurgulayan Medvedev, Türkiye'yi örnek göstererek, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi durumda. Her iki ülkenin yöneticileri ciddi bir yakınlaşma içerisinde, geçtiğimiz günlerde Türkiye ve Rusya parlamentolarında anlaşmalar imzalandı, paydaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, bu anlaşmaları yaptık." değerlendirmesinde bulundu.



Medvedev, Avrupa ve Rusya'nın elli yıllık çok iyi ilişkileri olduğunu belirterek, iki taraf arasında kalıcı istikrarın oluşacağına inandığını söyledi.



Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Viktor Zuvkov da Avrupalı müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çaba sarf ettiklerini belirterek,"Tabii biz gaz ihracatını siyasetin imkan sunduğu kadar yapabiliyoruz, bu durum Gazprom için çok zor bir durum, eğer politik durum faklı bir yönde ilerliyorsa, o zaman teknik olarak bizim için de gaz ihracatı sıkıntılı bir hal alıyor." diye konuştu.



"Makul bir fiyat politikası belirlenecek"



Üretilen gazın yüzde 24'ünün Avrupa'ya ihraç edildiğine işaret eden Zuvkov, Rusya'dan Avrupa'ya gaz akışını kalıcı kılabilmek için siyasi ve teknik çaba içerisinde olduklarını belirtti.



Zuvkov, doğalgaz fiyatlarının değişkenliğine de değinerek, gaz üretici ülkelerle görüştüklerini, en kısa sürede makul bir fiyat politikası belirleneceğini ifade etti.



Avusturya Petrol Birliği (ÖMV) Yönetim Kurulu üyesi Manfred Leitner ise doğalgazın Avrupa endüstrisi için önemli bir unsur olduğunu, bugün ve gelecekte doğalgazın enerji desteği oluşturulmasında ciddi önem arz ettiğini dile getirdi.



Doğalgazın siyasi bir yaptırıcı gücü olduğuna değinen Leitner, "Ülkelerin ulusal çıkarlarını öne çıkarttıklarını, Avrupa'nın tamamını kapsayan bir yaklaşıma sahip olmadıklarını" dile getirdi.



Leitner, Avusturya'nın konumuna dikkati çekerek, orta Avrupa'ya Rus doğalgazının dağıtılmasında Avusturya'nın daha ekin bir rol üstlenmek istediğini sözlerine ekledi.



10. Avrupa Gaz Konferansı, yarın sona erecek.