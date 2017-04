10 asker daha FETÖ'den adliyeye sevk edildi



TEKİRDAĞ - Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 87 askerden 10'u daha adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda 87 kişi gözaltına alınmıştı. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 87 askerden 10 kişi daha emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi.

Öte yandan dün adliyeye çıkarılan 22 askerden A.Ö., A.U., B.B., C.B., E.M., F.G., H.A., H.E., İ.A., İ.D., M.O., M.E., M.E., M.Ö., M.Ö. ve S.K. olmak üzere toplamdan 16 kişi tutuklanırken geriye kalan 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.