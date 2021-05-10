10-11 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatil günleri ne zaman 2021?
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10-11 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatil günleri ne zaman 2021?

10-11 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatil günleri ne zaman 2021?
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Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar resmi tatilin ne zaman olduğunu araştırılmaya başladı. Peki, 10-11 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatil günleri ne zaman 2021?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar resmi tatilin ne zaman olduğunu araştırılmaya başladı. Peki, 10-11 Mayıs resmi tatil mi? Resmi tatil günleri ne zaman 2021?

10-11 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Arefe günü öğleden sonra da yine tatil olacak. Resmi tatil hakkını kullananlar ise izinli olacaklar. Özel sektörde bu durum geçerli olacak. Kamu kurumlarında görev yapanlar ise Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak.

Kamu kurumlarında görev yapanlar Ramazan Bayramı öncesi 10 ve 11 Mayıs'ta tam, 12 Mayıs'ta ise yarım gün idari izinli sayılacak. Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 14 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler konulu genelgeyle Kovid-19 salgınının Türkiye'de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceğinin düzenlendiği anımsatıldı.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü

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