10 11 12
İpek Bilgin'in yönettiği "10 11 12" tiyatro oyunu, nisan ayında Craft Kadıköy sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
İpek Bilgin'in yönettiği "10 11 12" tiyatro oyunu, nisan ayında Craft Kadıköy sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.
Yazan: Jason Hall
Çeviren: Çağ Çalışkur
Yöneten: İpek Bilgin
Yardımcı Yönetmen: Uygar Özçelik
Dekor-Işık: Mehmet Yücebaşoğlu
Ses: Özgür Kuşakoğlu
Casting: İbrahim Çiçek
Mekan Yönetimi: Cansın Şenel
Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Ömersan Yemişçioğlu, Tufan Afşar, Nejdet Sert, Ekim Yeşilbaş
Oynayanlar: Ezgi Mola-Enis Arıkan
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Craft Kadıköy
Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15
Başlangıç Saati : 28.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 28.04.2017 21: 00: 00
Kategori : 10 11 12
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io