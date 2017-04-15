10 11 12

İpek Bilgin'in yönettiği "10 11 12" tiyatro oyunu, nisan ayında Craft Kadıköy sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

10 11 12

İpek Bilgin'in yönettiği "10 11 12" tiyatro oyunu,  nisan ayında Craft Kadıköy sahnesinde izleyicisiyle buluşuyor.

Yazan: Jason Hall

Çeviren: Çağ Çalışkur

Yöneten: İpek Bilgin

Yardımcı Yönetmen: Uygar Özçelik

Dekor-Işık: Mehmet Yücebaşoğlu

Ses: Özgür Kuşakoğlu

Casting: İbrahim Çiçek

Mekan Yönetimi: Cansın Şenel

Proje Ekibi: Göksun Büyükkahraman, Ömersan Yemişçioğlu, Tufan Afşar, Nejdet Sert, Ekim Yeşilbaş

Oynayanlar: Ezgi Mola-Enis Arıkan

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Craft Kadıköy

Mekan Adresi : Zühtüpaşa Mah. Şefik Bey Sok. No: 15

Başlangıç Saati : 15.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 20: 00: 00

Kategori : 10 11 12

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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