1-Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Akçam; Köy Enstitüleri, Yeniden Tartışılıp Hayata...

Dha ANKARA - Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Akçam Köy enstitüleri, yeniden tartışılıp hayata geçirilsin



TÜRKİYE'de bir dönem eğitim sistemine damgasını vuran ve halen tartışma konusu olan Köy Enstitüleri'nin 77'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara'nın Elmadag İlçesi'ndeki Hasanoğlan Köy Enstitüsü kampüsünde kutlandı.



Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Dr. Alper Akçam, köy enstitülerinin yeniden tartışmaya açılarak, hayata geçirilmesini istedi. Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Derneği Başkanı Dr. Hüseyin Demirci ise Türkiye genelinde açılan 21 Köy Enstitüsünün aydınlanma pınarı olduğunu dile getirerek, Ülkemizde 21 tane olan Köy Enstitüsü yerleşkesi çok büyük alanlara sahip. Buralar, sınıf öğretmenleri yetiştiren fakültelere dönüştürülmeli dedi.



KÖY ENSTİTÜLERİ BİZİM EN BÜYÜK REHBERİMİZ



Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği Başkanı Akçam, bir döneme damgasını vuran köy enstitülerinin yeniden hayata geçirilmesinin, eğitim ve kültür sorunlarına çözüm olacağını savundu. Akçam, şunları söyledi Biz, köy enstitülerini kuran düşüncelerin, o kurucu felsefenin bugün de kültür ve eğitim sorunlarına çözüm olabileceği inancındayız. Köy Enstitüleri, batı kültürü ile doğu kültürü arasında bir köprü oluşturmaya çıkmış bir harmandı. Bugün eğitim sisteminin içinde bulunduğu ezberci anlayışla çocukları sınavlarda birbirleri ile yarıştıran anlayıştan sıyrılıp, dayanışma,üretimi önceliyen ve öğrenciye eğitimde yer veren, aynı zamanda Anadolu kültürünün kendi toprağından esin almış bir eğitim modelinin tartışılmasını istiyoruz. Köy Enstitüleri bu konuda bize ışık tutuyor. Bugün dünyanın başarılı ülkelerinde eğitim sistemlerinde Köy Enstitüleri'ni andıran bir takım ögelerin olduğu görülmektedir. Biz artık bu çocukları ekmek için sınav kargaşasından, ezberci eğitimden işe yarayanı alıp, işe yaramayanı atıp çöplüğe atmaya çalıştığımız bu toplumsal yapıdan vazgeçip, herkesin birlikte öğreneceği, herkesin birlikte çalışacağı, dayanaşacağı ve herkesin iş ve ekmek sahibi olabileceği bir toplum oluşturmak için yola çıkmalıyız. Köy Enstitüleri bu konuda bizim en büyük rehberimiz. Yaşanmış bir geçmişimiz var, yarım kalmış bir mucizemiz var. Yeniden canlandıralım. değişen nüfus koşulları, değişen şartlar içerisinde Köy Enstitüleri'ni bir kez daha tartışmaya açalım



SINIF ÖĞRETMENLERİ YETİŞTİREN FAKÜLTELERE DÖNÜŞTÜRÜLMELİ



Hasanoğlan Atatürk Öğretmen Okulu Derneği Başkanı Demirci ise Türkiye genelinde açılan 21 Köy Enstitülsünün önemine değinerek, şöyle konuştu



Kurulduğu yıllarda Türkiye'de okur-yazar oranı yüz de 10'ların altındaydı. Atatürk ve arkadaşları cehaleti yenmek ve Türkiye'yi aydınlatmak için çeşitli fikirlere başvurmuş, yapılan çalışmalarda Köy Enstitüsü fikri ortaya çıkmıştır. Köylerdeki çalışkan ve zeki çocukları toplayarak bu köy enstitülerinde yetiştirmeye başlıyorlar ve başarılı bir eğitim sınıfına ulaşıyorlar. Şimdi diyorum ki; 1954 yılında kapatılan, ülkemizin milli eğitim politikasına ve milli eğitim politikasını yönetenlere 21 tane olan Köy enstitüsü yerleşkesi çok büyük alanlara sahip. Buraları eğitim fakültelerinin sınıf öğretmenleri yetiştiren fakültelere dönüştürülmeli. Ayrıca Hasanoğlan Köy Enstitüsü Cumhuriyetin ilk kuruluşu, ilk numunesi ve örneği. Bu okul Cumhuriyet tarihinin eğitim ve öğretim müzesi olarak kalmalı. Biz bu yerleşkede okurken yetişen ağaçları gözyaşlarımızla sulayarak büyüttük



Köy Enstitüleri'nin kuruluşunun 77'nci yılında Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde bir araya gelen dernek başkanları, enstitülerin cumhuriyet dönemin aydınlanma pınarı olduğunu söyledi. 1940'lı yıllarda kurulan köy enstitülerinin, 1948 yılına kadar Türkiye genelinde 21'e ulaştığı, dönemin iktidarı tarafından siyasi nedenlerle 1954 yılında kapatıldığı, 14 yıllık eğitim sürecinde ise toplam 18 bin 200 mezun verdiği belirtildi. 1941 yılında bin dönüm arazi üzerine kurulan Hasanoğlan Köy Enstitüsü yerleşkesi, 5 okul ve polis eğitim merkezi kurulmasıyla 600 dönüme düşürüldü.