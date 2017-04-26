1 Yaşındaki Muhammet'in Ölümü Aydınlatıldı

Denizli'de geçtiğimiz yıl hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Muhammet Emre Ç.'nin ölümü aydınlatıldı. Minik Muhammet'i darp ettiğini itiraf eden baba tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl Eylül ayında kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 1 yaşındaki Muhammet Emre Ç.'in ölümü aylar sonra aydınlatıldı. Minik Muhammet'in hastanede ölmesinin ardından Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada bebeğin darp edildiği ortaya çıktı.



Soruşturmada Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Muhammet'in babası H.Ç., çocuğunu darp ettiğini itiraf etti. Mahkemeye sevk edilen H.Ç. tutuklandı. - DENİZLİ