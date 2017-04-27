Kırıkkale Üniversitesinde, "Arap Baharı Sonrasında Ortadoğu'da Kalkınma, Barış ve İşbirliği" konulu "1. Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı" düzenlendi.



Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız, Kültür Merkezi Mavi Salon'da düzenlenen forum ve çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin de içinde yer aldığı Ortadoğu'nun, önemli ve sorunlu bir bölge olduğunu söyledi.



Türkiye'nin güçlü ve önemli bir ülke olduğu bölgede sıcak sorunların yaşandığına değinen Yıldız, "Ülkemizin bölge ile tarihi, kültürel, dini ve güçlü bağları var. Jeopolitik ve jeostratejik açıdan Türkiye bir köprü ülke konumundadır. Tam bir kavşak noktasında. Maalesef, Ortadoğu'nun adı dünyada sorunlar bölgesi olarak geçiyor. Adeta sorunlarla özdeş bir bölgedeyiz. Bölgenin hemen yanındayız. Hemen yanı başımızda, ateşi bizi de yakan sıcak sorunlar yaşıyoruz. İnsani, ekonomik, sosyal bir sürü problemle biz de sıcak bir şekilde temas halindeyiz." diye konuştu.



Yıldız, bölgede güven ve istikrar ile çözüme çok acil ihtiyaç gözüktüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Çözülemeyen, derinleşen sorunlar var. Bunlar yeni insani trajedilere ve travmalara yol açıyor. En uzun sınırımızın olduğu, yakılan, yıkılan, nüfusunun 5 milyonu yurt dışına göç etmiş, yarısı yaşadığı yeri değiştirmiş Suriye gerçeği var. 2011 yılında başlayan ve 'Arap Baharı' denilen gelişmeler bölgeye maalesef şu ana kadar istikrar getirmedi. Tam tersine yeni çatışmalara ve yeni gerilim alanlarına sebep oldu. Dünya olup biten bu tablo karşısında ne yaptı? Uluslararası camia, Birleşmiş Milletler, insanlık adına ne yaptı? Demokrasi adına, insanlık vicdanı adına ne yaptı? Bütün bu iç yakan tablo karşısında, insanlık, adalet, vicdan ve merhamet duygusunu öne çıkaran bir anlayışla hareket eden erdemli girişimlere ihtiyaç var. Bu erdemli girişimleri bölge insanlarının, bölge politikacılarının ve bölge bilim adamlarının geliştirmesi gerekiyor."



Kırıkkale Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları, Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İbrahim Mazman da çalıştay boyunca "Suriye'de Göç", "Ortadoğu'da Kimlik ve Aidiyet" ile "Ortadoğu'da Barış ve Kalkınma İşbirliği" konularının ele alınacağını aktardı.



Çalıştay sonucunda yol gösterici sonuçların çıkması temennisinde bulunan Mazman, "Ortadoğu gibi çok kültürlü, uygarlık tarihinin en önemli coğrafyasındaki bu çatışma alanlarının yoğunluğu, çözüme ulaşma yollarının araştırılmasına bizi mecbur etmekte ve sevk etmektedir. Bu sorunların ekonomik, toplumsal ve siyasi konulardaki yansımaları, riskleri ve bize sağladığı imkan alanlarının tespiti ile bunların analizi ve hedeflere ulaşma yolları masaya yatırılacak, tartışılacak ve müzakere edilecektir." dedi.



17 ülkeden yerli ve yabancı 70 akademisyenin katıldığı Uluslararası Ortadoğu Forum ve Çalıştayı, 3 gün sürecek.