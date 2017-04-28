1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali

1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29- 30 Nisan'da tarihi Haydarpaşa Garı'nda çay tutkunlarıyla buluşuyor.

1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali

1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29- 30 Nisan'da tarihi Haydarpaşa Garı'nda çay tutkunlarıyla buluşuyor.

Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye, hak ettiği festivaline kavuşuyor. 29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her yanıyla konuklarına yaşatacak.

Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı workshop'lar, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer alacak. İstanbullular iki gün boyunca çaya doyacak.

Festival, tüm çayseverleri Haydarpaşa Garı'nın tarihi ve büyülü atmosferinde çay içmeye davet ediyor.

Festivalde Sizi Neler Bekliyor?

Farklı ülkelerden çay tadımı

Dünyadan çay trenleri

Çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet

Çayda son teknolojiler

Çaylı tarifler

Konserler

Yarışmalar

ye yepyeni dostluklar...

Etkinlik 10.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Festival Programı

29 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı

10: 00 - 10: 30Festival Açılışı

10: 30 - 10: 40Açılış Konuşmaları

10: 40 - 11: 10Dr. Hamit Vanlı ve Ahmet Albayrak ile Yapraktan Bardağa Söyleşisi

11: 10 - 11: 30Ercüment Şansal Show

11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "

12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu

12: 30 - 13: 00Ercüment Şansal Show

13: 00 - 14: 00İyi Yaşam Danışmanı ve Oyuncu Ayşe Tolga ile"İyi Yaşam Sohbeti "

14: 00 - 14: 15Ercüment Şansal Show

14: 15 - 14: 25Dans Gösterisi

14: 25 - 15: 00Ercüment Şansal Show

15: 00 - 15: 20Balkan Bandosu

15: 20 - 15: 45Ercüment Şansal ve Blogerlar ile sohbet

15: 45 - 16: 00Ercüment Şansal Show

16: 00 - 17: 00Konser

17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show

29 Nisan 2017 – Workshop Programı

11: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi

12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı

13: 00Oolong Çay Sunumu

14: 00Emre Taşkın ile "Dünya Dilimin Ucunda"

15: 00Aslı Seçkin ile Çay ve Peynir Eşleşmeleri

16: 00Aytül Turan ile Türk Çayı Demleme ve Sunumu

17: 00Matcha Tea Sunumu

29 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi

Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.

Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.

30 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı

10: 00 - 10: 30Festival Açılışı

10: 30 - 11: 30Ercüment Şansal Show

11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "

12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu

12: 30 - 13: 30Ercüment Şansal Show

13: 30 - 14: 30Sunay Akın ile"Çay ve Edebiyat"sohbeti

14: 30 - 14: 40Dans Gösterisi

14: 45 – 16: 00Ercüment Şansal Show

16: 00 - 17: 00Konser

17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show

30 Nisan 2017 – Workshop Programı

11: 00Poşet Çayın Tarihi

12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı

13: 00Oolong Çay  Sanatı

14: 00Selçuk Azman ile Çayın Hikayesi

15: 00Yuchi Prim ile Demlik Kültürü ve Dünya Demlikleri

16: 00Matcha Tea Sunumu

17: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi

30 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi



Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.

Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Haydarpaşa Garı

Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 10: 00: 00

Kategori : 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali

Tür : Sergi

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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