1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29- 30 Nisan'da tarihi Haydarpaşa Garı'nda çay tutkunlarıyla buluşuyor.



Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye, hak ettiği festivaline kavuşuyor. 29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her yanıyla konuklarına yaşatacak.



Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı workshop'lar, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer alacak. İstanbullular iki gün boyunca çaya doyacak.



Festival, tüm çayseverleri Haydarpaşa Garı'nın tarihi ve büyülü atmosferinde çay içmeye davet ediyor.



Festivalde Sizi Neler Bekliyor?



Farklı ülkelerden çay tadımı



Dünyadan çay trenleri



Çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet



Çayda son teknolojiler



Çaylı tarifler



Konserler



Yarışmalar



ye yepyeni dostluklar...



Etkinlik 10.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.



Festival Programı



29 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı



10: 00 - 10: 30Festival Açılışı



10: 30 - 10: 40Açılış Konuşmaları



10: 40 - 11: 10Dr. Hamit Vanlı ve Ahmet Albayrak ile Yapraktan Bardağa Söyleşisi



11: 10 - 11: 30Ercüment Şansal Show



11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "



12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu



12: 30 - 13: 00Ercüment Şansal Show



13: 00 - 14: 00İyi Yaşam Danışmanı ve Oyuncu Ayşe Tolga ile"İyi Yaşam Sohbeti "



14: 00 - 14: 15Ercüment Şansal Show



14: 15 - 14: 25Dans Gösterisi



14: 25 - 15: 00Ercüment Şansal Show



15: 00 - 15: 20Balkan Bandosu



15: 20 - 15: 45Ercüment Şansal ve Blogerlar ile sohbet



15: 45 - 16: 00Ercüment Şansal Show



16: 00 - 17: 00Konser



17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show



29 Nisan 2017 – Workshop Programı



11: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi



12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı



13: 00Oolong Çay Sunumu



14: 00Emre Taşkın ile "Dünya Dilimin Ucunda"



15: 00Aslı Seçkin ile Çay ve Peynir Eşleşmeleri



16: 00Aytül Turan ile Türk Çayı Demleme ve Sunumu



17: 00Matcha Tea Sunumu



29 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi



Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.



Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.



30 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı



10: 00 - 10: 30Festival Açılışı



10: 30 - 11: 30Ercüment Şansal Show



11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "



12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu



12: 30 - 13: 30Ercüment Şansal Show



13: 30 - 14: 30Sunay Akın ile"Çay ve Edebiyat"sohbeti



14: 30 - 14: 40Dans Gösterisi



14: 45 – 16: 00Ercüment Şansal Show



16: 00 - 17: 00Konser



17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show



30 Nisan 2017 – Workshop Programı



11: 00Poşet Çayın Tarihi



12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı



13: 00Oolong Çay Sanatı



14: 00Selçuk Azman ile Çayın Hikayesi



15: 00Yuchi Prim ile Demlik Kültürü ve Dünya Demlikleri



16: 00Matcha Tea Sunumu



17: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi



30 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi







Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.



Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Haydarpaşa Garı



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 10: 00: 00



Kategori : 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali



Tür : Sergi



Ücretlimi? : Hayır