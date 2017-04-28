1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali
1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29- 30 Nisan'da tarihi Haydarpaşa Garı'nda çay tutkunlarıyla buluşuyor.
1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, 29- 30 Nisan'da tarihi Haydarpaşa Garı'nda çay tutkunlarıyla buluşuyor.
Dünyada en çok çayın tüketildiği ülke olan Türkiye, hak ettiği festivaline kavuşuyor. 29-30 Nisan tarihleri arasında Haydarpaşa Garı'nda gerçekleşecek olan 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali, çay kültürünü her yanıyla konuklarına yaşatacak.
Farklı ülkelerin çaylarını tadabilme fırsatı, çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet toplantıları, uygulamalı workshop'lar, yarışmalar, konserler ve eğlence aktiviteleri festival programında yer alacak. İstanbullular iki gün boyunca çaya doyacak.
Festival, tüm çayseverleri Haydarpaşa Garı'nın tarihi ve büyülü atmosferinde çay içmeye davet ediyor.
Festivalde Sizi Neler Bekliyor?
Farklı ülkelerden çay tadımı
Dünyadan çay trenleri
Çay çeşitleri hakkında uzmanlarla sohbet
Çayda son teknolojiler
Çaylı tarifler
Konserler
Yarışmalar
ye yepyeni dostluklar...
Etkinlik 10.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.
Festival Programı
29 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı
10: 00 - 10: 30Festival Açılışı
10: 30 - 10: 40Açılış Konuşmaları
10: 40 - 11: 10Dr. Hamit Vanlı ve Ahmet Albayrak ile Yapraktan Bardağa Söyleşisi
11: 10 - 11: 30Ercüment Şansal Show
11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "
12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu
12: 30 - 13: 00Ercüment Şansal Show
13: 00 - 14: 00İyi Yaşam Danışmanı ve Oyuncu Ayşe Tolga ile"İyi Yaşam Sohbeti "
14: 00 - 14: 15Ercüment Şansal Show
14: 15 - 14: 25Dans Gösterisi
14: 25 - 15: 00Ercüment Şansal Show
15: 00 - 15: 20Balkan Bandosu
15: 20 - 15: 45Ercüment Şansal ve Blogerlar ile sohbet
15: 45 - 16: 00Ercüment Şansal Show
16: 00 - 17: 00Konser
17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show
29 Nisan 2017 – Workshop Programı
11: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi
12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı
13: 00Oolong Çay Sunumu
14: 00Emre Taşkın ile "Dünya Dilimin Ucunda"
15: 00Aslı Seçkin ile Çay ve Peynir Eşleşmeleri
16: 00Aytül Turan ile Türk Çayı Demleme ve Sunumu
17: 00Matcha Tea Sunumu
29 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi
Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.
Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.
30 Nisan 2017 – Ana Sahne Programı
10: 00 - 10: 30Festival Açılışı
10: 30 - 11: 30Ercüment Şansal Show
11: 30 - 12: 00 Türkiye Çay Demleme Şampiyonu Aytül Turan ve Rize Tic. Borsası Genel Koordinatörü Hasan Önder ile"Çay Demleme Teknikleri "
12: 00 - 12: 30Tea Masters Cup International (Hong Kong) Başkanı Ramaz Chanturiya'nın Sunumu
12: 30 - 13: 30Ercüment Şansal Show
13: 30 - 14: 30Sunay Akın ile"Çay ve Edebiyat"sohbeti
14: 30 - 14: 40Dans Gösterisi
14: 45 – 16: 00Ercüment Şansal Show
16: 00 - 17: 00Konser
17: 00 - 18: 00Ercüment Şansal Show
30 Nisan 2017 – Workshop Programı
11: 00Poşet Çayın Tarihi
12: 00Halil Ulaş ile Asya Çay Sanatı
13: 00Oolong Çay Sanatı
14: 00Selçuk Azman ile Çayın Hikayesi
15: 00Yuchi Prim ile Demlik Kültürü ve Dünya Demlikleri
16: 00Matcha Tea Sunumu
17: 00Nihan & Zeynep Minareci ile Soğuk Çay Atölyesi
30 Nisan 2017 – Tasarım Atölyesi
Kelaynak işbirliği ile festival ziyaretçilerinin kendi çay bardakların ve festival kartpostallarını tasarlayacakları Yaratıcı Tasarım Atölyesi, festival süresince sıradışı bir deneyim için sizi bekliyor.
Workshop aktiviteleri ücretsiz olup, mekan kapasitesi ile sınırlıdır.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Haydarpaşa Garı
Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 10: 00: 00
Kategori : 1. Uluslararası İstanbul Çay Festivali
Tür : Sergi
Ücretlimi? : Hayır