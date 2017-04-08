1. Uluslararası Genç İletişimciler Buluşması" Sona Erdi

"1.Uluslararası Genç İletişimciler Buluşması" sertifika töreni ile son buldu.



Türkiye'de farklı iletişim fakültelerinde okuyan 45 öğrencinin katılımıyla İstanbul'da düzenlenen program kapsamında öğrenciler 2 gün boyunca medya ve habercilik alanında uzman isimlerden dersler aldı. Öğrenciler, etkinlik kapsamında İstanbul'daki medya kuruluşlarını da ziyaret etti.



Anadolu Ajansı (AA), Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi (FSM) ve çeşitli derneklerinin destekleriyle gerçekleştirilen program, sertifika töreniyle son buldu.



FSM Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde düzenlenen törene katılan AA İstanbul Haberleri Editörü Hüseyin Altınalan, öğrencilere bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarı diledi. Altınalan, AA olarak öğrencilere ihtiyaç duyduklarında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.



Faslı Öğrenciler Birliği Sorumlusu Ayoub Salem, etkinliğe verdiği destekten dolayı Altınalan'a plaket takdim etti.



Görülen son dersin ardından etkinliğe katılan öğrenciler, sertifikalarını aldı. Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.