Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9. Kocaeli Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen 1. Uluslararası Bilge Şehir Karikatür Yarışması'nda finale kalan eserler belirlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "Kitap ve Medeniyet" konusunu çizgilerle en güzel anlatan 67 karikatür, jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda finale kalmaya hak kazandı.



Birinci yılında yurt içi ve yurt dışından beklenenin ötesinde ilgi gören yarışmaya, 58 ülkeden 493 karikatürist bin 218 eserle başvuru yaptı.



Finale kalan eserler, yarışmanın resmi internet sitesinde ilan edildi. Yarışmanın final değerlendirmesi 28-29 Nisan'da yapılacak ve dereceye giren eserler belirlenecek.



Ödül töreni ise 9. Kocaeli Kitap Fuarı içerisinde gerçekleştirilecek, aynı zamanda fuar süresince usta karikatüristlerin söyleşileri ve atölye çalışmalarına yer verilecek.



Yarışma, aynı zamanda geleceğin karikatüristleri için ilk adım olacak.



Yarışmada birinci olan eser sahibine 15 bin lira, ikinciye 10 bin lira, üçüncü 5 bin lira ile teşvik ödülü olarak da 2 bin 500 lira verilecek. Kocaeli'den başvuran gençler için ise 5 adet bin 500 lira başarı ödülü dağıtılacak.



Görülen ilgi doğrultusunda Karikatür Okulu açılmasının planlandığı, okulun karikatüre yatkın gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.