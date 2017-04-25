"Sağlıkta Kendini Göster Türkiye" sloganıyla düzenlenen "1. Türkiye ve İran Tıbbi Turizm Forumu"nda, sağlık turizminde İran ve Türkiye arasında kurulabilecek işbirliği önerileri ele alındı.



Sağlık Stratejileri ve Sosyal Politikalar Merkezince (SASOMER) bir otelde düzenlenen forumun açılış törenine, İran Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Rasoul Dınarvand, İranlı yetkililer ile Türkiye'den özel ve kamu hastaneleri yöneticileri, turizm ve sağlık sektörü temsilcileri katıldı.



SASOMER Yönetim Kurulu Başkanı Turan Buzgan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık turizminde son 15 yılda büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.



Bu tür forumların bu ilerlemeyi güçlendireceğini belirten Buzgan, Türkiye'nin sağlık sistemine ve sağlıktaki gelişimine ilişkin bilgi verdi. Buzgan, Türkiye'de 2003'ten itibaren sağlıkta dönüşüm yaşandığını ve bununla sistemin yenilendiğini ifade ederek "Şu anda sağlıkta dönüşümün ikinci faslının startı da verilmek üzere." dedi.



Buzgan, sağlıkta dönüşümle sağlık hizmetlerinin tek elden planlanmaya başladığını, bunun da başarıyı artırdığını söyledi.



Tıbbi cihaz ve ilaç sektörünü iyileştirme, insan kaynaklarının tek elden planlanması, hastanelere erişim kolaylığı, teknolojiyi yakından takip, sürdürülebilirlik gibi unsurlarla hastalara hizmetin en üst seviyelere getirildiğini anlatan Buzgan, "Önemli olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Erişim kolaylaştı, sağlık sektörüne erişim çok kolay. Kalite arttı, etkinlik arttı. Ortalama hayat süresi belirgin şekilde uzadı. Vatandaşlar önemli risklerden finansal olarak korunmuş oldular." diye konuştu.



Buzgan, hastanecilik hizmetinde üçlü bir yapı bulunduğunu dile getirerek şöyle devam etti:



"Sağlık Bakanlığı hastaneleri, özel sektör hastaneleri, üniversite hastaneleri var. Buradaki rol paylaşımında kamu hastaneleri aşağı yukarı yüzde 65'lik paya sahip. Özel sektör daha çok olmak üzere, üniversite hastaneleri de dahil, yüzde 35'lik bir paya sahip. Erişim kolaylaştı. Yılda bir vatandaşımız yaklaşık 8,4 kez doktora başvuruyor."



Dünya Sağlık Örgütünce, Türkiye'nin 2005-2025 yılları arasında ortalama yaşam beklentisinin 75 yıl olarak tahmin edildiğine işaret eden Buzgan, bu rakama 2009'da ulaşıldığını ve 2016'da 78 yıllık ortalama yaşam süresine erişildiğini bildirdi.



Türkiye'nin teknolojik ve tıbbi gelişmeler, tarihi ve kültürel dokusu ile coğrafi özellikleri bakımından sağlık turizmi için oldukça elverişli olduğuna dikkati çeken Buzgan, "Türkiye iklim açısından uygun bir kuşakta yer alıyor. Bin 300'den fazla sıcak su kaynağımız var. Dünyada bu açıdan 7. sıradayız ve termal tesisler Sağlık Bakanlığının denetimi altında." dedi.



Buzgan, düzenledikleri forumla Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelini göstermeyi, ülkeye hasta akışını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.



"Uzağa gitmeyin komşuyu seçin"



Uluslararası Öğrenci Hizmetleri Derneği (ISSA) Başkanı Dursun Aydın da Türkiye'de özellikle son 15 yılda sağlık turizmi konusunda ivme kazanıldığını anlattı.



Batı ülkelerinin geçmişte sağlıkta daha ileride olduğunu bu nedenle sağlık turizminin o bölgelerde yoğunlaştığını ifade eden Aydın, artık doğudaki ülkelerinde sağlıkta teknolojiyi yakından takip etme imkanı bulabildiğini belirtti.



Aydın, hem Türkiye'de hem de İran'da sağlık turizmiyle ilgili çok önemli çalışmalar yapıldığını, kurulabilecek işbirliğinin her iki ülke içinde faydalı olacağını vurguladı.



İranlı hastalara yüksek teknolojik hizmetlerin ekonomik fiyatlardan verilebileceğine işaret eden Aydın, gelişmiş rehabilitasyon hizmeti ve modern tesislerde termal sağlık hizmetiyle de hastaların memnuniyetinin artırılabileceğini söyledi.



Aydın, Türkiye'nin robotik cerrahide ileride olduğunu anlattı ve eğitim ile sertifikasyon konularında iki ülke arasında işbirliği önerisinde bulundu. İran ve Türkiye'nin sağlık turizminde birbirini tamamlayıcı rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizen Aydın, "Özellikle İran'da termal ve hastane yatırımlarında danışmanlık hizmeti verebiliriz. Sizde olmayan sağlık hizmetleri için uzağa gitmeyin komşuyu seçin." ifadesini kullandı.