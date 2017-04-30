1.türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı...
Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim şeklindedir.
Düzenleyici: Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Konusu: Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Aydın
İlce : Kuşadasi
Mekan : Efes Kongre Merkezi
Mekan Adresi : Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı Mevki
Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00
Kategori : 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır