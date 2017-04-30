1.türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı...

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

1.türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı...

Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı Kuşadası - Efes Kongre Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim şeklindedir.

Düzenleyici: Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.

Konusu: Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Aydın

İlce : Kuşadasi

Mekan : Efes Kongre Merkezi

Mekan Adresi : Bayraklı Mahallesi, Çam Limanı Mevki

Başlangıç Saati : 02.05.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 05.05.2017 18: 00: 00

Kategori : 1.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Bayraklı, Kuşadası, Liman, Aydın, Turab, Arap, Efes, Türk, Kongre, Otel
sponsored ads