Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER) ve Türksoy Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle Türk keman virtüözü Devlet Sanatçısı Suna Kan adına düzenlenen "1. Suna Kan Uluslararası Keman Yarışması"nda dereceye girenler belirlendi.



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonunda düzenlenen yarışmada, Yiğit Karataş birinci, Bulgaristanlı Zornitsa Ilarionova ikinci, Ezgi Su Apaydın ise üçüncü seçildi. Apaydın, ayrıca "4. Beste Yarışması"nda 1'inci gelen Onur Arınç Duran'ın bestesini en iyi icra eden yarışmacı oldu.



"Çıta çok yükseldi"



Keman virtüözü Devlet Sanatçısı Kan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genç yeteneklerin çabasıyla kemanda çıtanın 4-5 sene içerisinde yükseldiğini belirterek, yarışma sayesinde bunu daha net görebildiğini söyledi.



Gerek Türkiye'den gerekse de yurt dışında yarışmaya katılanların iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Kan, "Mesela hala çalışmalarını Türkiye'de sürdüren gençler de var. Ayrıca keman yetenekleriyle yurt dışında Amerika ve Avrupa'da burs kazanmış gençler de var ve çıta çok daha yükselmiş. Bugün şurada, dünyanın her yerinden böyle yarışmalara girecek en az 3-5 yahut belki de daha fazla 5-6 kemancı var." diye konuştu.