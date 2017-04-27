1. Spor ve Kültür Şenliği Yarın Riva'da Düzenlenecek
Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir umut, bir ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleşecek "1.
Suriyeli ve Türk çocukların kaynaşmasını amaçlayan "Bir umut, bir ufuk" projesi kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu ve Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEMDER) işbirliği ile gerçekleşecek "1. Spor ve Kültür Şenliği" yarın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.
Saat 10.00'da başlayacak 1. Spor ve Kültür Şenliği'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri, TOGEMDER Başkanı Saadet Gülbahar ile davetliler katılacak.
Etkinlikte şöhretler karması, Türk ve Suriyeli çocuklardan kurulacak minik takımlar gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Ayrıca 16 takımdan oluşan TFF-TOGEM Futbol Turnuvası gün boyu devam edecek ve final maçıyla son bulacak.
1. Spor ve Kültür Şenliği'ne 1000 Türk, 1000 Suriyeli çocuğun katılımı sağlanacak olup, alanlara kurulacak oyun grupları ile gün boyu sürecek etkinlikler; gerçekleştirilecek.
Etkinlikte; Karagöz-Hacivat, Nasrettin Hoca, İbiş, Maskot Mehteren, Keloğlan, Pamuk Prenses, Sihirbaz, Top Cambazları ve Semazen gösterileri yapılacak. Aktivite alanlarında Hat Sanatı, Cam Üfleme, Ebru Sanatı, Karikatürist, Niyetçi gibi çeşitli etkinlikler tertip edilecek ve kültür entegrasyonu sağlanacak. Konser alanında Jilet Grubu da bir konser verecek. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sponsorlarından Turkcell ve Arçelik de gün boyu çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. - İSTANBUL