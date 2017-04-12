1.Sinema Güzeli Finalistleri Kutlama Yemeğinde Buluştu

Sinemaya yeni yüzler kazandırmayı hedefleyen, Atilla Kaplakarslan Vizyon Production, Bonart Ajans, Bonne Vie Dergisi ve Antalya Holiday Medya iş birliğiyle gerçekleştirilen 1. Sinema Güzeli Yarışması'nın yankıları devam ediyor. Yarışmaya katılan 28 genç içinden jüri tarafından sekiz genç sinemanın yeni yüzleri olarak seçilmişlerdi.

Dereceye giren gençler için organizasyon tarafından bir kutlama gecesi düzenlendi. Rumeli Hisarüstü Yıldız Hisar Tesisleri'ndeki geceye jüri üyelerinden ünlü yapımcı Şükrü Avşar, Çağrı Bingüller, Engin Çağlar, Wilma Elles, Kendi ve Muammer Kapucuoğlu katıldı. Heyecanları gözlerinden okunan dereceye giren genç isimler önümüzdeki günlerde Osman Yağmurdereli Sanat Akademisi'nde oyunculuk eğitimlerini almaya başlayacaklar.

