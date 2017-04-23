1 Santimden Küçük 0,2 Gramlık Şiir Kitabı

İzmirli Yazar Şair Ümit Yaşar Işıkhan, 0,23 gram ağırlığında, 4 milimetre eninde ve 8 milimetre boyunda 96 sayfalık okunabilir şiir kitabı çıkararak kendi rekorunu kırdı.



Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği Başkanlığını yapan şair Ümit Yaşar Işıkhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2016 yılında 0,75 gram ağırlığa, 9 milimetre ene ve 12 milimetre boya sahip kitap yayımlayarak rekor kırdıklarını, bu yıl oranları daha da küçülterek dünyanın okunabilen en küçük şiir kitabını çıkardıklarını söyledi.



"Aşktan Sonra Hüzün" adı taşıyan kitabın yazımında 0,3 punto yazı karakteri kullanıldığını açıklayan Işıkhan, "Kitap avucunuzdan düştüğünde göremiyorsunuz. Okunabilen en küçük kitap. Sayfa sayfa basıldı desem yalan değil ancak tek tek cımbızla yerleştirilebilir. Benim yapıtımı somutlaştıran yayınevine de teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bakü'deki Minyatür Kitaplar Müzesi'nde geçen yıl çıkardığı kitabın yer aldığını ve Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Işıkhan, yeni kitabını da dünyanın ünlü müzeleri ve liderlerine göndereceğini belirtti.



Işıkhan, 0,23 gramlık okunabilir kitabıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvuruda bulunacağını dile getirdi.



Fiyatı altından pahalı



Işıkhan, "Geçen yıl bastığımız 0,75 gramlık kitabı 1 gram altın fiyatından satışa çıkarmıştım. Bu yıl daha pahalı çünkü bir gram altının dörtte biri ağırlıkta. Bir değer koyacak olursam 300 lira.. Ama satmıyorum." dedi.



Işıkhan, kitabı öncelikle kağıt zamlarına tepki olarak çıkardığını, teknolojinin gelişimine paralel olarak sanal kitabın egemen olduğu bir yazın dünyasında insanların kitaba da yabancılaşmaya başladığını ifade etti.



Kağıda zam yapıldıkça kitap fiyatlarının da arttığını ifade eden Işıkhan, kitabın boyutlarını küçülterek içeriği ve biçimsel tavrı ile kamuoyunun ilgisini çekmeye çalıştığını dile getirdi.