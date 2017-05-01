1 Mayıs Yalova'da Sakin Kutlandı

1 Mayıs İşçi Bayramı Yalova'da da kutlandı. Sakin geçen kutlamada işçiler halay çekti.



Tertip komitesini Eğitim Sen, Eğitim İş, ADD, Hacı Bektaş Kültür Vakfı, Emekli Sen, CHP ve HDP temsilcilerinin oluşturduğu 1 Mayıs İşçi Bayramı sakin geçti. Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleşen kutlamalarda çalınan parçalar eşliğinde halaylar çekildi. KESK müzik grubu konser verdi. Yaklaşık 2 saat süren kutlamalarda herhangi bir olay yaşanmadı.



(SÇ-MŞ)



. - YALOVA