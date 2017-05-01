1 Mayıs, Tandoğan meydanında şenlik havasında başladı



ANKARA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında Türk-İş Konfederasyonu ve bazı sendikaların Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği kutlamalar şenlik havasında başladı.

Türk-İş Konfederasyonu ve bazı sendikaların Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği 1 Mayıs kutlamaları, grupların güvenlik kontrolünden geçmesi ve alandaki yerini almasıyla başladı. İşçilerin, taleplerini içeren sloganlar attığı kutlamalar şenlik havasında geçiyor. Alandaki grupların türküler eşliğinde halaylar çekmesiyle alanda renkli görüntüler oluştu. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın kutlamalarda bir konuşma yapması bekleniyor.

Tandoğan Meydanı'nda kutlamalar nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.

(PLN-BT-