1 Mayıs'ta Kış Etkisini Hiç Kesmeden Sürdürüyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrası etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Ardahan ile Artvin'in Ardanuç ilçesinin ulaşımını sağlayan karayolunda etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkilerken, Ardahan ile Artvin karayolu yakınında yer alan ve Ardahan'a bağlı olan 2 bin 581 rakımlı Bülbülan yaylasında ise kış halen devam ediyor. Karla mücadelenin yaşandığı yüksek rakımlı Bülbülan yaylasında işletmecilik yapan esnaf kar kütleleri ve buz sarkıtlarıyla mücadele ediyor.



Bülbülan yaylasında işletmecilik yapan Nevzat Akçam ise, halen daha karla mücadele ettiklerini söyleyerek, "Batıda insanlar denize girerken bizde burada buzla, karla uğraşıyoruz. İşyerimizin yolu bile açık değil. Burada çektiğimiz çile budur. Çocuklarımıza için para kazanmak için buradayız. Koyun kesiyoruz, et kesip satıyoruz, müşterilerimize kebap yapıp para kazanmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu. Ardanuç karayolunu kullanan sürücülerden Mehmet Alkan, "İnsanlar batıda denize girerken biz Ardahan, Ardanuç karayolunda karla mücadele ediyoruz. İlerlemekte zorluk çekiyoruz ve yer yer tipi, yer yer ise kar var."



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