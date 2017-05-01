1 Mayıs'ta da Görev Başındalar

1 Mayıs nedeniyle bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı çevresinde bir temizlik işçisinin görevine devam etmesi dikkat çekti.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde bariyerlerle kapatılan Taksim Meydanı'nda bir temizlik işçisi görevine devam etti. İşçi bayramında Bariyerlerin kenarlarını temizleyerek görevine devam eden temizlik işçisi konuşmak istemedi.



(Başak Akbulut - Murat Horoz - Yusuf Melikoğlu / İHA)