1 Mayıs'ta Birlik ve Dayanışma Mesajı Vereceğiz"

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Sorunlarımızı konuşup eleştirelerimizi yapacağız. Ülkemizi sorunlara itmeden birlik, dayanışma ve mücadele mesajları vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da temaslarda bulunan Arslan, HAK-İŞ'e bağlı Çelik-İş Sendikası ile Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonuna bağlı Metal İşçileri Sendikası arasındaki işbirliği anlaşmasının imza törenine katıldı.



Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu ile ilişkilerini 20 yıldır sürdürdüklerini anımsatarak, "Bu ilişkileri belirli zamanlarda düzenlenen toplantılarla güçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız Türk ve Boşnak sendikacılar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek." ifadelerini kullandı.



HAK-İŞ olarak 1 Mayıs'ta Erzurum'da olacaklarını dile getiren Arslan, "1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Sorunlarımızı konuşup eleştirelerimizi yapacağız. Ülkemizi sorunlara itmeden birlik, dayanışma ve mücadele mesajları vereceğiz." dedi.



Arslan, Türkiye'de 1 Mayıs kutlamalarında uzun yıllar devam eden gerginliğin sona erdiğini belirterek, dünyadaki kutlamaların yanı sıra her konfederasyonun ayrı illerde kutlama yapacağını söyledi.



"AKPM varlık nedenini kaybetti"



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin (AKPM) Türkiye'nin denetim sürecine alınması kararını da değerlendiren Arslan, "Türkiye, Avrupa Konseyinin kurucu ülkelerinden bir tanesi. Ayrıca Türkiye, Avrupa Birliği'nin üyelik müzakerelerini sürdüren bir ülke. Böyle bir ülkenin haksız, nesnesiz ve gerçeklerden uzak bir kararla denetim altına alınması büyük bir talihsizlik." ifadelerini kullandı.



Arslan, kararın Avrupa Konseyinin ruhuna ve değerlerine aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin terörle mücadelesini kınayan, aşağılayan ve cezalandırmak isteyen AKPM'nin varlık nedenini kaybettiğini söyledi.



Türkiye'nin tüm yaşananlara rağmen mücadelesine devam etmesi gerektiğini kaydeden Arslan, "AB ve AKPM'nin bu noktaya düşmesi hakikaten talihsizlik. Kararı eleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.