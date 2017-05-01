1 Mayıs'ta Bakırköy Havadan Görüntülendi

Bakırköy'de kortej halinde 1 Mayıs kutlamaları yapılacağı alana giden gruplar havadan görüntülendi.

1 Mayıs'ta Bakırköy Havadan Görüntülendi

Bakırköy'de kortej halinde 1 Mayıs kutlamaları yapılacağı alana giden gruplar havadan görüntülendi.

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