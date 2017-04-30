1 Mayıs Öncesi İzmir'de Operasyon: 6 Gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İzmir'de yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmayı amaçlayan, DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı....