1 Mayıs Öncesi İzmir'de Operasyon: 6 Gözaltı
1 Mayıs öncesi İzmir'de operasyon: 6 gözaltıİZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir'de yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışan DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi...
1 Mayıs öncesi İzmir'de operasyon: 6 gözaltı
İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir'de yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışan DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce İzmir merkezinde yapılan operasyonda, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda eylem yaparak ülkede kaos ortamı oluşturmaya çalışan DEAŞ terör örgütü ile hazırlık içerisinde bulunan 2'si Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel yayın ve materyal ele geçirildi.
(CA-