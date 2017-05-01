1 Mayıs - Nakliyat-Iş Sendikası ve Anti-Kapitalist Müslümanlar
Nakliyat-İş Sendikası ve Anti-Kapitalist Müslümanlar grubu 1 Mayıs'ı Saraçhane Parkı'nda kutladı.
Nakliyat-İş Sendikası ve Anti-Kapitalist Müslümanlar grubu 1 Mayıs'ı Saraçhane Parkı'nda kutladı.
DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası üyeleri Aksaray'daki genel merkezlerinin önünde toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünden Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.
Parkta halaylar çekerek oynayan gruptakiler bir süre halaylar çektikten sonra "Katil ABD, Ortadoğu'dan defol", "Yaşasın 1 Mayıs" sloganları attı.
Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı "Ali Rıza Küçükosmanoğlu burada bir açıklama yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
Öte yandan kendilerine "Anti-Kapitalist Müslümanlar" diyen bir grup ise Fatih Cami avlusunda toplandı. Burada yazar İhsan Eliaçık gruba ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Daha sonra grup ellerindeki 1 Mayıs ile ilgili dövizler taşıyarak Saraçhane parkında toplandı.
Parkta bir açıklama yaparak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününü kutlayan gruptakiler Bakırköy'deki kutlamalara katılmak üzere dağıldılar.
Kutlamalar sırasında polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.