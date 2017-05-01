1 Mayıs Kutlamasında Afiş Gerginliği

Adıyaman'da Emek ve Dayanışma Platformu tarafından düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında afiş gerginliği yaşandı.



İtfaiye kavşağında toplanan grup polis noktasında tek tek aranarak alana alındı. Platformda bulunan SES, BES, Eğitim-Sen, Tarım Orkam-Sen ve CHP'li gruplar Emniyet Müdürlüğü yanındaki alana girdi. HDP ve DBP'li grup ellerindeki afiş ile alana girmek isteyince polis afişi içeri alamayacağını söyledi. HDP Milletvekili Behçet Yıldırım'ın da içinde olduğu grupla polisler arasında tartışma yaşandı. Daha sonra polis ile partililer arasındaki afiş tartışması, polisin izin vermesiyle sona erdi.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları devam ediyor. - ADIYAMAN